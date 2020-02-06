В понедельник, 3 февраля, на согласительном совете Верховной Рады сообщили, что по итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом $12 миллиардов. При этом глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявили, что промышленное производство на Украине «падает ежемесячно» и вообще «летит в пропасть».
По словам Лесика, это заметно ударило по Харькову, который считается промышленной столицей Украины. Он отметил, что такое падение связано с разрывом бизнес-связей с российскими партнерами, которые были основными заказчиками украинской продукции. Частники же сегодня из всего «выжимают последние соки, режут все на металлолом и продают».
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«С приходом этих товарищей прыгающих <…> предприятия стратегические, например, завод имени Малышева, остаются не у дел. Есть такое предприятие (работающее, слава богу) "Турбоатом", и тоже постоянно поднимаются вопросы о его приватизации… Эта же история с Харьковским заводом тракторных двигателей — его уже порезали и забыли. Завод "Серп и молот" — то же самое: просто бурьяны растут там, где мы раньше работали», — рассказал политик.
Многие же из тех предприятий, которые еще остаются на плаву, по словам Лесика, вынуждены переходить на сокращенные рабочие дни.
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