После разрыва бизнес-связей с Россией в 2014 году многие харьковские предприятия оказались не у дел. Об этом член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик рассказал в интервью изданию Украина.ру 4 февраля

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины © Facebook, Верховна Рада України Юлия Тимошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявили, что промышленное производство на Украине «падает ежемесячно» и вообще «летит в пропасть».

По словам Лесика, это заметно ударило по Харькову, который считается промышленной столицей Украины. Он отметил, что такое падение связано с разрывом бизнес-связей с российскими партнерами, которые были основными заказчиками украинской продукции. Частники же сегодня из всего «выжимают последние соки, режут все на металлолом и продают».

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«С приходом этих товарищей прыгающих <…> предприятия стратегические, например, завод имени Малышева, остаются не у дел. Есть такое предприятие (работающее, слава богу) "Турбоатом", и тоже постоянно поднимаются вопросы о его приватизации… Эта же история с Харьковским заводом тракторных двигателей — его уже порезали и забыли. Завод "Серп и молот" — то же самое: просто бурьяны растут там, где мы раньше работали», — рассказал политик.

Многие же из тех предприятий, которые еще остаются на плаву, по словам Лесика, вынуждены переходить на сокращенные рабочие дни.

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