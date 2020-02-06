Россия не подает иски в Европейский суд по правам человека о нарушениях на Украине. Но так можно было делать, начиная с февраля 2014-го года. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью «Комсомольской правде»

Погребинский объяснил, что на самом деле хотел сказать Помпео насчет Крыма и Украины © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Денис Малюська заявил о пяти исках, которые Киев подаст на действия Москвы в международные судебные инстанции. Он не стал уточнять, каких именно вопросов эти иски коснутся, намекнув лишь, что «это будет сюрпризом».

«Это могли бы быть сотни исков! Где украинская власть несла ответственность. Что стало бы известно европейской общественности. И не только по линии ЕСПЧ», — подчеркнул эксперт.

К примеру, продолжил политолог, Украина не выполняет взятые на себя обязательства перед Советом Европы, однако организация не предъявляет ей никаких претензий: следовательно, России нужно указать на эти нарушения, а не оправдываться.

Дело доходит до того, сетует Погребинский, что украинская делегация требует, чтобы Россия ратифицировала хартию о языках: Киев сам игнорирует положения этой хартии, но Москва почему-то не требует наказать Украину.

По его мнению, к подобным заявлением украинского минюста следует относится серьезно, но в успех этих исков зависит от того, как в Европе к ним будут относиться, и какова будет общая направленность в российско-европейских отношениях.