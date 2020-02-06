Законопроект о медиа, инициированный людьми из группы олигарха Игоря Коломойского, необходим, чтобы вбить последний гвоздь в крышку гроба свободы слова и свести все новости к официальным доктринам и уведомлениям президентской партии «Слуга народа». Об этом на днях сообщил адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Ренат Кузьмин: Новый закон о медиа полностью воспроизводит гитлеровские нормы о прессе © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«Это обычное явление, поскольку формация буржуазного национализма, которая строится на Украине, стремится к монополизации. <…> Учитывая, что 90% украинских медиа, так или иначе, контролируются пятью-семью олигархами, можно констатировать, что осталась лишь малая доля медиа, способная доносить более-менее другую точку зрения. В том числе и медиа в кавычках — аккаунты в фэйсбуке, телеграм-каналы, сайты отдельных блогеров, которые сейчас составляют огромную конкуренцию традиционным СМИ именно по той причине, что поставляют альтернативную информацию», — сказал Гожый.

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