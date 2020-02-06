Он напомнил, что любой правящий режим в той или иной степени пытался ограничить свободу слова, принять подобный закон — то «о клевете», то о дезинформации, о борьбе с «вражеской» дезинформацией.
«Это обычное явление, поскольку формация буржуазного национализма, которая строится на Украине, стремится к монополизации. <…> Учитывая, что 90% украинских медиа, так или иначе, контролируются пятью-семью олигархами, можно констатировать, что осталась лишь малая доля медиа, способная доносить более-менее другую точку зрения. В том числе и медиа в кавычках — аккаунты в фэйсбуке, телеграм-каналы, сайты отдельных блогеров, которые сейчас составляют огромную конкуренцию традиционным СМИ именно по той причине, что поставляют альтернативную информацию», — сказал Гожый.
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