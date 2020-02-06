Украинский национализм развивался в течение более чем 100 лет. Самыми мощными его двигателями были вовсе не галицкие террористы, а большевики и советская власть. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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«Первая мировая война и большевистская революция — вот те волшебные слоны, на которых украинский национализм въехал в историю», — подчеркнул Безпалько.

Политолог добавил, что все эти процессы проходили в рамках политики «позитивной дискриминации», когда развивали все этносы и окраины, часто просто создавая нации с нуля, и тормозили эти процессы у русского народа.