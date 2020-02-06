Именно большевики, продолжил эксперт, провели и утвердили границы не существовавшего никогда государства, создав «этническую» территорию, издали учебники, созданные ранее украинофилами, и с их помощью осуществила ликбез и украинизацию.
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«Первая мировая война и большевистская революция — вот те волшебные слоны, на которых украинский национализм въехал в историю», — подчеркнул Безпалько.
Политолог добавил, что все эти процессы проходили в рамках политики «позитивной дискриминации», когда развивали все этносы и окраины, часто просто создавая нации с нуля, и тормозили эти процессы у русского народа.