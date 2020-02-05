Сотрудники СБУ вечером 5 февраля явились с обысками на телеканал «1+1». Об этом в Telegram-канале сообщил Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский

Скандальные «пленки Гончарука» монтировали на компьютере журналиста украинского ТВ-канала - СМИ © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука.

СБУ подозревает, что их обнародовал в интернете журналист телеканала Евгений Куксин.

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Дубинский пообещал своим подписчикам, что отправится на место событий. Присоединиться к нему он предложил коллегам-депутатам и журналистам.

«Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант Баканов, видимо, совсем идиот», — написал Дубинский.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский возглавит наблюдательный совет телеканала «1+1».