По информации РБК-Украина, обыски, которые проводятся в редакции программы «Секретные материалы», связаны с делом о публикации скандальных аудиозаприсей из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука.
СБУ подозревает, что их обнародовал в интернете журналист телеканала Евгений Куксин.
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Дубинский пообещал своим подписчикам, что отправится на место событий. Присоединиться к нему он предложил коллегам-депутатам и журналистам.
«Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант Баканов, видимо, совсем идиот», — написал Дубинский.
Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский возглавит наблюдательный совет телеканала «1+1».