Латвийская компания Baltijas Mediju alianse, в офисе которой накануне прошли обыски, продолжит работать в обычном режиме. Об этом руководитель по маркетингу и общественным отношениям компании Синдия Фриденберга, передает «РИА Новости» в среду, 5 февраля

В Латвии провели обыски в офисе компании, ретранслирующей российский Первый канал © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Подозреваемым по делу является совладелец и председатель правления Baltijas Мediju Аlianse Олег Солодов. Ему принадлежит 50% акций компании, еще 50% — россиянину Алексею Плясунову.

«Изменений в работе Baltijas Mediju alianse нет и пока не будет», — сказала Фриденберга.

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В компанию Baltijas Мediju Аlianse входит Первый Балтийский канал, ретранслирующий программы российского Первого канала, и рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic и другие организации — всего 25 телеканалов Балтии.