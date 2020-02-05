Ранее сообщалось, что Служба госбезопасности Латвии (СГБ) провела ряд обысков в Риге и Таллине по подозрению в нарушении международных санкций. Одним из объектов, в частности, являлся офис компании Baltijas mediju alianse, ретранслирующей российский Первый канал.
Подозреваемым по делу является совладелец и председатель правления Baltijas Мediju Аlianse Олег Солодов. Ему принадлежит 50% акций компании, еще 50% — россиянину Алексею Плясунову.
«Изменений в работе Baltijas Mediju alianse нет и пока не будет», — сказала Фриденберга.
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В компанию Baltijas Мediju Аlianse входит Первый Балтийский канал, ретранслирующий программы российского Первого канала, и рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic и другие организации — всего 25 телеканалов Балтии.