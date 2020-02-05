Иранская сторона не идет на контакт с украинскими следователями в деле о расследовании причин катастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» в январе этого года. Об этом 5 февраля заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина

Ранее Иран отказался делиться с Украиной информацией о крушении самолета после того, как телеканал «1+1» опубликовал записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании в день катастрофы.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

По словам генпрокурора, он не понимает причин такого поведения иранских властей.

«Мне сложно это связать с чем-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины», — рассказал Рябошапка.

Иран отказался делиться с Украиной доказательствами авиакатастрофы МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.