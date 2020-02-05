Ранее Иран отказался делиться с Украиной информацией о крушении самолета после того, как телеканал «1+1» опубликовал записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании в день катастрофы.
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По словам генпрокурора, он не понимает причин такого поведения иранских властей.
«Мне сложно это связать с чем-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины», — рассказал Рябошапка.
Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.