Большинство украинцев хотели бы видеть себя гражданами Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные соцоопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» в январе 2020 года, передает Интерфакс-Украина

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