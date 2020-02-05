Отдать свои голоса за ЕС сейчас готовы 58,6% респондентов. Против этого почти 24% опрошенных. Чуть более 11% не определились с ответом, а остальные участники исследования проигнорировали бы такой референдум.
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Вступить в НАТО готовы более 46% украинцев. Против Североатлантического альянса выступают свыше 31% респондентов.
На саммите в Лондоне в декабре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал членство в Альянсе Грузии и Украине, однако, как и прежде, не стал называть конкретные сроки.