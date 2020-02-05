Проект Белорусской АЭС направлен на то, чтобы оставить Литву в «электроэнергетическом кольце», заявил глава МИД республики Линас Линкявичюс. Об этом в среду, 5 февраля, сообщило издание Sputnik Беларусь

«Целью проекта является то, чтобы мы оставались в том электроэнергетическом кольце, которое контролируется российскими операторами», — заявил он.

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Литовские спецслужбы обвинили Белорусскую АЭС в «сокрытии «инцидентов» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.