«Целью проекта является то, чтобы мы оставались в том электроэнергетическом кольце, которое контролируется российскими операторами», — заявил он.
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Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Строительством станции занимается российская госкорпорация «Росатом».
Литва предъявляет претензии практически с момента принятия Минском решения о строительстве станции, заявляя, что она якобы не будет соответствовать стандартам безопасности.