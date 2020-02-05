Мемориальный знак был установлен на фасаде здания по улице Гоголя, 5. На доске было изображение Калинина и надпись: «Здесь в феврале 1922 года выступал с докладом о текущем моменте М. И. Калинин».
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Отмечается, что доску сняли во исполнение закона Украины о декоммунизации.
Во вторник, 4 февраля, члены «Национальных дружин» сняли со стены общежития Одесского национального университета имени Мечникова последнюю памятную доску маршалу Георгию Жукову.
Российский революционер, советский государственный и партийный деятель Михаил Калинин (1875-1946) занимал пост председателя Президиума Верховного совета СССР.