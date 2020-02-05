В центре Одессы демонтировали мемориальную доску председателю президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину. Об этом 5 февраля сообщает местное издание «Украинская служба информации. Одесса»

Мемориальный знак был установлен на фасаде здания по улице Гоголя, 5. На доске было изображение Калинина и надпись: «Здесь в феврале 1922 года выступал с докладом о текущем моменте М. И. Калинин».

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Отмечается, что доску сняли во исполнение закона Украины о декоммунизации.

Азаров: Снести барельеф маршалу Жукову могли только идейные наследники фашистов © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Георгию Жукову.

Российский революционер, советский государственный и партийный деятель Михаил Калинин (1875-1946) занимал пост председателя Президиума Верховного совета СССР.