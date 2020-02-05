Печерский районный суд Киева продлил арест до 4 апреля подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом 5 февраля сообщает агентство «РБК-Украина»

Алиби одного из подозреваемых в убийстве Шеремета оказалось ложным – МВД © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Арсен Аваков.

Одну из подозреваемых, медсестру Яну Дугарь, суд отправил на время следствия под круглосуточный домашний арест.

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«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей продлить меру пресечения. При этом сторона защиты просила отменить домашний арест Дугарь», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ей, по решению суда, запрещено без разрешения следствия покидать место жительства в ночное время.

Другие украинские СМИ сообщают, что прокуроры настаивали на продлении ареста, аргументируя его необходимость тем, что муж Дугарь является гражданином Ирака. Правоохранители опасаются, что подозреваемая сбежит к нему из страны. При этом адвокаты заявили, что Дугарь уже два года не общается со своим мужем.