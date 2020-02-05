Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Одну из подозреваемых, медсестру Яну Дугарь, суд отправил на время следствия под круглосуточный домашний арест.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей продлить меру пресечения. При этом сторона защиты просила отменить домашний арест Дугарь», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ей, по решению суда, запрещено без разрешения следствия покидать место жительства в ночное время.
Другие украинские СМИ сообщают, что прокуроры настаивали на продлении ареста, аргументируя его необходимость тем, что муж Дугарь является гражданином Ирака. Правоохранители опасаются, что подозреваемая сбежит к нему из страны. При этом адвокаты заявили, что Дугарь уже два года не общается со своим мужем.