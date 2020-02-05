Медики проверили китайского предпринимателя, заражен ли он коронавирусом из-за жалоб коллег на его состояние здоровье. Об этом 5 февраля сообщает «Украинская Служба Информации. Одесса» со ссылкой на пресс-секретаря рынка Екатерину Кузнецову

По данным ВОЗ на 5 февраля, эпидемия поразила более 20 тысяч человек, в том числе 159 случаев зафиксировали за пределами Китая. Количество погибших оценивается в 492 человека.

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«Утром, 5 февраля, на 7 километре медики в масках и защитных костюмах измерили температуру и провели прямо в контейнере обследование продавца китайского происхождения. Как оказалось, в администрацию рынка обратился другой предприниматель, который заявил, что его сосед по бизнесу болен коронавирусом», — говорится в сообщении.