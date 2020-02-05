«В ходе телефонного разговора Елжан Биртанов поздравил с назначением Михаила Мурашко и поблагодарил за оказанное содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией и за эвакуацию наших граждан из города Ухань», — говорится в сообщении.
Биртанов в этот же день также по телефону поблагодарил за эвакуацию граждан Казахстана министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова.
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«Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через оперативный центр минздрава Казахстана. В частности, минздравом Казахстана совместно с минздравом РФ и Узбекистана будет проводиться мониторинг за состоянием наших граждан, эвакуированных из города Ухань на специальных бортах РФ в Тюмень (три казахстанца) и Узбекистана — в Ташкент (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине», — отметили в пресс-службе
По данным ВОЗ на 5 февраля, эпидемия поразила более 20 тысяч человек, в том числе 159 случаев зафиксировали за пределами Китая. Количество погибших оценивается в 492 человека.