Глава Министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поблагодарил российский Минздрав за эвакуацию граждан из Китая. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства

«В ходе телефонного разговора Елжан Биртанов поздравил с назначением Михаила Мурашко и поблагодарил за оказанное содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией и за эвакуацию наших граждан из города Ухань», — говорится в сообщении.

Биртанов в этот же день также по телефону поблагодарил за эвакуацию граждан Казахстана министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через оперативный центр минздрава Казахстана. В частности, минздравом Казахстана совместно с минздравом РФ и Узбекистана будет проводиться мониторинг за состоянием наших граждан, эвакуированных из города Ухань на специальных бортах РФ в Тюмень (три казахстанца) и Узбекистана — в Ташкент (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине», — отметили в пресс-службе