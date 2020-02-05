Ползучая белорусизация, существование которой отрицает официальный Минск, происходит за счет российских налогоплательщиков и производителей. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист Алексей Кочетков

По словам эксперта, белорусское общество постепенно переформатируется и становится недружественным к России.

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«Через какое-то время это будет вторая Украина. Сейчас пока наступление на русский язык носит легкие скрытые формы, но это только начало. Если почитать, что пишет белорусская националистическая пресса, то во многих отношениях украинцам до них далеко», — рассказал Алексей Кочетков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — 7 февраля. При этом он заявил, что в отношениях между двумя странами наступил «некий момент истины».