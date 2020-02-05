«Алмазбек Шаршенович отказался от ознакомления с материалами дела. Он считает само это дело противоречащим закону», — рассказал Жоошев.
По словам адвоката, Атамбаев также отказывается от участия в следственных действиях.
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Силовая операция по задержанию бывшего главы Киргизии прошла 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. В столкновениях между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.
По итогам служебного расследования в МВД Киргизии своего поста лишился замглавы ведомства, генерал-майор Курсан Асанов.