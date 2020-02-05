Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался знакомиться с материалами уголовного дела по массовым беспорядкам в селе Кой-Таш во время его задержания, посчитав его «незаконным». Об этом в среду, 5 февраля, сообщил его адвокат Замир Жоошев, передает «РИА Новости»

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