Россия получает огромное количество белорусских товаров на свой внутренний рынок в ущерб собственным производителям. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист Алексей Кочетков

Собеседник издания предложил обратить внимание на состояние сельского хозяйства в приграничных с Белоруссией областях России.

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«Если бы наша Брянская, Смоленская, Псковская получали бы такие же дотации, как получает их Белоруссия в виде всяких поблажек, подачек, можно представить себе, какой бы там был уровень жизни. А вместо этого белорусы заполонили рынок своими продуктами и тем самым наносят ущерб нашим производителям. У них инерция советского мышления: Россия должна, она обязана. Мы должны платить и каяться», — объяснил Алексей Кочетков.