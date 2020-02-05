На переговорах между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко будет учтен тот факт, что ранее белорусский лидер отказался от этой встречи в пользу визита госсекретаря США Майка Помпео. Об этом политолог Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру 5 февраля

Момент истины для Лукашенко. Эксперты о встрече президентов России и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По мнению Безпалько, Помпео во время своего визита не дал Лукашенко каких-либо надежд на то, что он будет получать нефть на условиях, равных российским, или даже на тех условиях, которые президент Белоруссии сейчас считает компромиссными.

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Как отметил эксперт, транспортное плечо из США плюс транспортное плечо и разгрузка в портах и доставка железной дорогой до Белоруссии сделают американскую нефть золотой.

«Очевидно, не получив каких-то четких обещаний <…> Лукашенко и собрался приехать сюда в Россию. Но тем не менее у нас в России очень хорошо запомнили, что 1 февраля он предпочел встречу с Помпео встрече с Путиным. Поэтому, думаю, что этот факт тоже ляжет на чашу весов в переговорах между президентами России и Белоруссии», — заявил политолог.

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