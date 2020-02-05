В субботу, 1 февраля, Помпео во время встречи с Лукашенко подтвердил готовность Вашингтона поставлять нефть в Белоруссию. При этом спустя три дня белорусский президент заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам.
По мнению Безпалько, Помпео во время своего визита не дал Лукашенко каких-либо надежд на то, что он будет получать нефть на условиях, равных российским, или даже на тех условиях, которые президент Белоруссии сейчас считает компромиссными.
Подробнее о российско-белорусских отношениях читайте в Telegram-канале Украина.ру
Как отметил эксперт, транспортное плечо из США плюс транспортное плечо и разгрузка в портах и доставка железной дорогой до Белоруссии сделают американскую нефть золотой.
«Очевидно, не получив каких-то четких обещаний <…> Лукашенко и собрался приехать сюда в Россию. Но тем не менее у нас в России очень хорошо запомнили, что 1 февраля он предпочел встречу с Помпео встрече с Путиным. Поэтому, думаю, что этот факт тоже ляжет на чашу весов в переговорах между президентами России и Белоруссии», — заявил политолог.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.