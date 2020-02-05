Соглашение о поставках нефти в Белоруссию из Казахстана может быть подписано в самое ближайшее время. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, передает «РИА Новости»

«Думаю, оно (соглашение о поставках из Казахстана в Белоруссию нефти и нефтепродуктов. — Ред.) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской стороны понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», — заявил Ляшенко.

Способом доставки нефти, по словам вице-премьера, скорее всего, станет трубопроводный транспорт.

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Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.