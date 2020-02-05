По новым правилам узкопрофильные лечебно-профилактическими учреждения Украины (туберкулезные диспансеры, инфекционные и психиатрические больницы и боксованными инфекционными отделениями) и республиканские центры должны перейти на самоокупаемость.
Он напомнил, что переустройство здравоохранения предполагает «автономизацию» больниц и амбулаторий, которым нужно изменить организационно-правовую форму, подписав контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и став таким образом некоммерческим коммунальным предприятиям.
«Организационно-правовая форма под названием «коммунальное некоммерческое предприятие» противоречит хозяйственному кодексу Украины, которым определено, что предприятие имеет цель получение дохода. А у нас придумали квази-форму — предприятие, но при этом некоммерческое», — подчеркнул эксперт.
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Он утверждает, что НСЗУ могла спокойно финансировать медучреждения, не меняя их организационно-правовую форму. Ведомственные лечебно-профилактические учреждения являются государственными и местными органами исполнительной власти для них утверждены тарифы.
Но пациенты не идут массово в спецучреждения или больницы, где есть палаты резерва, которые по умолчанию не могут быть самоокупаемыми. Из-за автономизации их, скорее всего, ждет закрытие. Финансирование медучреждений ложится на местные бюджеты. Но они не потянут содержание больниц, которым нужно отчислять десятки миллионов гривен на зарплаты и ЖКУ.