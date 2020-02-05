Последствия медицинской реформы на днях в ходе пресс-конференции в Киеве спрогнозировал председатель общественной организации «Национальная медицинская палата Украины» Сергей Кравченко

Врач рассказала, во сколько украинцам обходится лечение после запуска медреформы © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что переустройство здравоохранения предполагает «автономизацию» больниц и амбулаторий, которым нужно изменить организационно-правовую форму, подписав контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и став таким образом некоммерческим коммунальным предприятиям.

«Организационно-правовая форма под названием «коммунальное некоммерческое предприятие» противоречит хозяйственному кодексу Украины, которым определено, что предприятие имеет цель получение дохода. А у нас придумали квази-форму — предприятие, но при этом некоммерческое», — подчеркнул эксперт.

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Он утверждает, что НСЗУ могла спокойно финансировать медучреждения, не меняя их организационно-правовую форму. Ведомственные лечебно-профилактические учреждения являются государственными и местными органами исполнительной власти для них утверждены тарифы.

Но пациенты не идут массово в спецучреждения или больницы, где есть палаты резерва, которые по умолчанию не могут быть самоокупаемыми. Из-за автономизации их, скорее всего, ждет закрытие. Финансирование медучреждений ложится на местные бюджеты. Но они не потянут содержание больниц, которым нужно отчислять десятки миллионов гривен на зарплаты и ЖКУ.