В ходе пресс-конференции, прошедшей на днях в Киеве, президент Международной медицинской платформы Валентина Маркевич рассказала о расходах, которые несут пациенты после старта медицинской реформы

Супрун рассказала, как защититься от заражения коронавирусом © Facebook/Уляна Супрун

«В случае полного поражения миокарда (мышечный средний слой сердца, составляющий основную часть его массы) не обойтись без стентирования (процедуры расширения коронарных сосудов сердца, а стент может потребоваться не один) и расходных материалов, таких как качественные препараты и обезболивающие», — продолжила она.

Пациент должен пройти 14-дневную реабилитацию, а еще долгое время после этого — принимать специальные лекарства, продолжила она.

«И 16 тысяч гривен — это жалкий мизер по сравнению с реальными расходами на операцию, а это где-то $5 тыс. За вас заплатят 16 тысяч, а остальные деньги вы будете доплачивать самостоятельно», — добавила Маркевич.