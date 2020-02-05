Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк рассказал о проблемах медицинской отрасли на пресс-конференции на днях

Супрун рассказала, как скотч и крем для бритья спасут от ртути © Facebook, Уляна Супрун | Перейти в фотобанк

«Если все раздать на зарплату и сократить 40% персонала, который и так сокращен, тогда будет минимальная зарплата в 3000 гривен профессору, главврачу, медсестре. И ровно мизерная пайка на лечение больных, как в концлагере. Тогда 30 дней можно работать. Или 12 дней — какое-то питание и таблетки минимальные», — сообщил специалист.

Если не лечить душевнобольных препаратами, пациенты могут превратиться в буйных. Таких людей тысячи на Украине, но все они находятся у родственников, а не в стационаре.

«Что делать только со 185 больными, которые лежат в Черниговской областной психиатрической больнице и которым негде жить? Просить милостыню у НСЗУ? Подавать в суд за медицинские эксперименты и нечеловеческое отношение?» — возмущается доктор.