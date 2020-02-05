Поставить скульптуру легендарного музыканта у стены Цоя предложила группа столичных скульпторов, однако, в управлении культуры Мингорисполкома ответили, что для этого нет «научного обоснования».
«Учитывая отсутствие научного обоснования необходимости увековечения в г. Минске памяти В.Цоя, не усматриваем возможности подготовки документов для установки памятника музыканту в столице Республике Беларусь», — говорится в ответе, который получили инициаторы установки памятника.
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Стоит отметить, что долгие годы в Минске существует стена Цоя, стихийно возникшая у Октябрьской площади, а затем перенесенная в Ляховский сквер. К стене поклонники музыканта приходят и по сей день.
При этом средств на установку памятника скульпторы не просили — собирать их они планировали через краудфандинг.