Правильные взаимоотношения со временем и пространством могут дать даже больший эффект, чем препараты и диеты, и это проверено на практике. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

Отвечая на просьбу поделиться секретом, как ему удаётся сохранять прекрасную физическую и интеллектуальную форму, Дмитрий Выдрин отметил, что ему посчастливилось консультировать многих политиков в мире, включая президентов и премьеров.

«В результате я пришел к выводу, что даже самые смелые из них боятся двух вещей — безмерного пространства вокруг себя и скупо отмеренного времени внутри себя. Я так долго убеждал их не бояться этих сущностей, что и сам поверил в это», — рассказал политолог. Материться полезно: Супрун научила украинцев укреплять здоровье при помощи брани © Міністерство охорони здоров'я України

«Чтобы не бояться пространства, надо овладевать им: больше перемещаться, строить пути и мосты, расширять влияние своей личности и ойкумену своей державы. Чтобы не бояться времени, надо позволить ему овладевать тобой: не воспринимать его как врага или недруга. Его надо любить и с ним не препираться, а договариваться. Такая позиция приносит куда больший эффект, чем препараты, диеты и даже многолетнее увлечение восточными единоборствами», — сказал Выдрин. И добавил: «Отсюда и мое пожелание замечательным читателям сайта Украина.ру: не бойтесь врагов среди людей, но никогда не ссорьтесь с пространством и временем!»

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.