Белорусский политолог Нина Стужинская поделилась прогнозом о грядущей встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая запланирована на 7 февраля

Белорусский лидер ранее заявил, что наступил «некий момент истины» в отношениях между странами. Несколькими днями ранее он встречался с госсекретарем США Майком Помпео, а через некоторое время заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам.

Белорусский политолог рассказала о задачах Лукашенко на встрече с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Когда он вынужден идти на подобные условия, это и означает, что «момент истины» пришел. Мы в Белоруссии привыкли, что президент балансирует между Востоком и Западом. Знаете, когда муж и жена надоели изрядно друг другу, кто-то из них уходит налево, а потом возвращается в лоно семьи», — заявила Стужинская.

Эксперт не видит оснований для каких-либо радикальных перемен в курсе государства.

«Такое уже было неоднократно, когда он пытался полюбить Запад, а потом возвращался», — подытожила она.