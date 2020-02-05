Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации с безопасностью в Европе и мире. Данилов выразил благодарность Грузии за поддержку Украины «в сложные времена войны и борьбы за восстановление территориальной целостности».
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«Нужно перенести сотрудничество между нашими ведомствами в практическую плоскость… Нашей дружбе многие годы, и наша нынешняя борьба с внешней агрессии похожа. Убежден, что наши отношения, дружба, торговля должны и в дальнейшем развиваться», — сказал Данилов.