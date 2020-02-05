Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил послу Грузии на Украине Теймуразу Шарашенидзе перенести сотрудничество между ведомствами двух стран в практическую плоскость. Об этом 5 февраля сообщает СНБО Украины в Facebok

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