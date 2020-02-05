Крым может стать глобальным университетским кампусом, центром творчества, грандиозной лабораторией долголетия, и если избрать такую судьбу, её не остановят никакие санкции. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

По словам эксперта, в Крым едут не только за летним отдыхом, здесь совершенно «особая атмосфера для творения, обучения, осмысления».

«Даже брутальные мистики из Аненербе пытались раскрыть секрет, почему сознание любого творца здесь раскрывается на порядок ярче, мощнее, креативнее, чем в любом ином месте. Многие секреты воздухоплавания, расщепления атома, покорения космоса были раскрыты именно в Крыму. А литература, а живопись!.. Да что там — ракеты! Даже тайну безупречного вкуса салата «Оливье» французский мэтр открыл здесь», — сказал Дмитрий Выдрин. Представители Великобритании и США приедут в Крым на 75-летие Ялтинской конференции © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Он добавил: «Поэтому я вижу счастливую и мировую, а не унылую и провинциальную, судьбу Крыма как глобального университетского кампуса, феноменального центра творчества, грандиозной лаборатории долголетия…». По мнению политолога, «если избрать такую судьбу, её не остановят никакие санкции».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.