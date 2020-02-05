Официальный Минск пока сам не решил, как именно должно выглядеть Союзное государство. Решение этого вопроса будет зависеть от взаимопонимания и конкретных договоренностей между российским и белорусским руководством. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Шевцов в комментарии изданию Украина.ру

Шпаковский: Необходимо провести ревизию Союзного договора России и Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля. В Кремле встречу подтвердили, пояснив, что она состоится в России. Лукашенко также заявил, что в отношениях России и Белоруссии наступил «некий момент истины».

Возможно, Лукашенко заявил об этом именно потому, продолжил эксперт, что обычный для белорусско-российских отношений экономический конфликт привел к заметному сближению Белоруссии с Западом.

Оценки комментаторов сводятся к тому, указал политолог, что судя по тем авансам, которые Запад раздает белорусской стороне, это сближение якобы оказалось существенным, и теперь Лукашенко рассматривает его как новый и неожиданный фактор для белорусско-российских отношений.

«Это то, что вам скажут все. Но лично я не уверен, что это сближение с Западом слишком существенно», — обратил внимание Шевцов.

По его мнению, визит в Минск госсекретаря США Майкла Помпео никак не повлияет на смену подходов Лукашенко, поскольку белорусский президент давно говорил, что нефтегазовый спор с Москвой возник из-за премий, которые российские нефтяные компании получают за поставку топлива в республику.

При этом специалист считает, что предстоящая встреча между главами государств действительно может быть важной, по крайней мере, если об этом говорит один из ее участников.