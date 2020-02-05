Появился текст законопроекта, который внес президент Украины Владимир Зеленский о допуске иностранных военных на учения на Украине. Он был обнародован 5 февраля на сайте парламента

Украина.ру на Youtube Одесса без памяти: в городе снесли последний барельеф Жукову — видео