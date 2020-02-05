Появился текст законопроекта, который внес президент Украины Владимир Зеленский о допуске иностранных военных на учения на Украине. Он был обнародован 5 февраля на сайте парламента
В статусе документа значится, что сейчас он проходит последний этап — прорабатывается в комитете. Проектом одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.
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