Верховная Рада определила рентную ставку для добытчиков янтаря
Верховная Рада определила рентную ставку для добытчиков янтаря
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
В статусе документа значится, что сейчас он проходит последний этап — прорабатывается в комитете. Проектом одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.    