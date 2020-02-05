Выборы президента Польши назначены на 10 мая. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила спикер сейма Эльжбета Витек, передает РИА Новости

Как премьер и президент Польши «воюют» с Россией на страницах западной прессы © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк проходят всеобщим прямым голосованием. Если ни один из кандидатов не наберет 50% в первом туре, проводится второй тур с участниками, занявшими первое и второе место.

Ранее правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила, что на предстоящих выборах поддержит действующего президента Анджея Дуду. По данным соцопросов, кандидатуру Дуды также поддерживают многие поляки.

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Поучаствовать в президентской гонке также планируют вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская, журналист, телеведущий, публицист Шимон Холовня, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, глава партии «Весна», ЛГБТ — активист Роберт Бедронь, польский политик Кшиштоф Босак и рэп-музыкант, известный борьбой за легализацию марихуаны Петр Лирой-Мажец.