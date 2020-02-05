Финансовый комитет Рады не исключает смены состава Кабмина ранее чем через год, поскольку отмечает неудовлетворительную работу правительства. Об этом 5 февраля сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «РБК-Украина»

«Влезайте в долги». Гончарук придумал, как привлечь инвестиции в агропромышленность © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский во время вчерашнего совещания с Кабмином выслушал отчет и указал на недостатки в работе, в том числе кадровые.

«Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но, бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными», — заявил Гетманцев.

На вопрос о том, можно ли через год ожидать полной замены состава правительства, он ответил, что, по его мнению, это случится раньше.