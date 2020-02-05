Депутат сообщил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашнего совещания с Кабмином выслушал отчет и указал на недостатки в работе, в том числе кадровые.
«Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но, бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными», — заявил Гетманцев.
На вопрос о том, можно ли через год ожидать полной замены состава правительства, он ответил, что, по его мнению, это случится раньше.