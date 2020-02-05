Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 3 февраля, рассказал о том, как относится к победе Киева в донбасском конфликте и возможном воссоединении Украины с восточными территориями

Выдрин: Власть – это когда страной правят идеи, и поэтому правые власть в Украине уже захватили © midgard-edem.org

«Это и пантеон общих героев, и общее прошлое, которым можно гордиться, и общее будущее, к которому не стыдно стремиться… Куда могут «вернуться» ушедшие регионы? К каким общим «героям»? Представьте крымчан, поклоняющихся Бандере или их Владимирский собор с литургией греко-католиков. Какие общестрановые смыслы созданы за годы независимости культурой, искусством, производством?» — ставит вопросы политолог.

Выдрин сообщил, что Киеву не о «возвращении» надо думать, а о новых вызовах, разломах и драмах.

«Российский же истеблишмент применяет сегодня минимум восемь технологий объединения страны (подробнее это описано в моих книгах и статьях). Причем семь из восьми технологий не силовые, а именно смысловые. Это дает большой запас прочности. Более того, делает державу притягательной для других территорий», — добавил он.