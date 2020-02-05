С декабря 2017 по август 2018 года, по версии суда, Мамедов склонял вступить в ИГ двоих жителей Ставропольского края.
В конце 2016 года он также купил поддельный паспорт гражданина Азербайджана и фальшивое водительское удостоверение. Паспорт мужчина использовал для получения разрешения на временное проживание в РФ и открытия банковского счета.
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Решением суда Мамедов приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.
* Деятельность организации запрещена в РФ