В Ростове суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима уроженца Грузии Анара Мамедова за вербовку в международную террористическую организацию «Исламское государство»* и подделку документов. Об этом журналистам сообщил представитель суда, передает РИА Новости в среду, 5 февраля

Служба госбезопасности Грузии назвала имя задержанного в Киеве лидера ИГ* © Facebook, Гітлянська Олена | Перейти в фотобанк склонял вступить в ИГ двоих жителей Ставропольского края.

В конце 2016 года он также купил поддельный паспорт гражданина Азербайджана и фальшивое водительское удостоверение. Паспорт мужчина использовал для получения разрешения на временное проживание в РФ и открытия банковского счета.

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Решением суда Мамедов приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

* Деятельность организации запрещена в РФ