«Для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, не имеющими кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве… Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке», — написал он.
Также премьер сообщил, что бюджет-2020 предусматривает 240 млн грн (около 600 млн руб.) для формирования уставного капитала Фонда.
Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, планируется, что это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.