Кабинет министров Украины создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, чтобы стимулировать дополнительные инвестиции в агропромышленность. Об этом 5 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram

«Для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, не имеющими кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве… Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке», — написал он.

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Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, планируется, что это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.