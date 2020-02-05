По материалам дела, Абраамян и его сообщник приобрели 10 единиц огнестрельного оружия и 3 тысячи патронов. Оружие они спрятали на принадлежащем экс-премьеру бывшем механическом заводе в селе Мхчян.
«6 августа 2018 года оружие было обнаружено сотрудниками Службы национальной безопасности. Абраамян по данному делу не выразил своей позиции, между тем, житель села Мхчян заявил, что раскаивается в содеянном, и дал признательные показания», — говорится в сообщении.
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В случае, если вина Абраамяна будет доказана, ему грозит наказание в виде ареста на срок не более трех месяцев либо лишение свободы на срок не более трех лет.