Дело бывшего премьер-министра Армении Овика Абраамяна, обвиняемого в незаконном приобретении оружия, передано в суд. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру Армении

Экс-президента Армении Кочаряна вернули под стражу © РИА Новости, Р. Мангасарян | Перейти в фотобанк материалам дела, Абраамян и его сообщник приобрели 10 единиц огнестрельного оружия и 3 тысячи патронов. Оружие они спрятали на принадлежащем экс-премьеру бывшем механическом заводе в селе Мхчян.

«6 августа 2018 года оружие было обнаружено сотрудниками Службы национальной безопасности. Абраамян по данному делу не выразил своей позиции, между тем, житель села Мхчян заявил, что раскаивается в содеянном, и дал признательные показания», — говорится в сообщении.

Больше новостей из стран СНГ читайте в Telegram-канале Украина.ру

В случае, если вина Абраамяна будет доказана, ему грозит наказание в виде ареста на срок не более трех месяцев либо лишение свободы на срок не более трех лет.