Плачевная ситуация на Украине в минимальной степени обусловлена внешним влиянием, путь саморазрушения м регресса избран украинской элитой и в значительной мере населением страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

По словам эксперта, «философский подход подсказывает, в стране не «кризис», а нечто другое, более глубинное и фатальное».

«Кризис — это всего лишь резкий, тяжелый переход от одного состояния к другому. Иначе говоря, рабочий, хоть и сложный, момент любого созидания. А мы наблюдаем драму разрушения. Даже хуже, саморазрушения. Здесь минимален фактор внешнего влияния, хоть российского, хоть мирового. Это внутренний выбор своей судьбы элитой страны и, чего уж лукавить, значительной части населения», — сказал Выдрин. Инвесторы не придут. Что сулит Украине общемировой кризис-2020? © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Он пояснил: «Человеческий прогресс — это неуклонное усложнение производства. Внешне это проявляется в создании всё более сложных механизмов, приборов, устройств, гаджетов и пр. Но важнее внутренний процесс, усложнение самого человека: его чувств, интеллекта, навыков, моторики, мотивов, квалификации, эрудиции, социальной организации…»

«Украина избрала другой путь — регресс. Иначе говоря, упрощение всех производств, упрощение господствующего типа личности, упрощение организации общежития, упрощение базовых смыслов бытия», — констатировал политолог.

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