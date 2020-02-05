Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 3 февраля, рассказал о своем отношении к длящемуся уже не первый год украинскому кризису

Выдрин: Власть – это когда страной правят идеи, и поэтому правые власть в Украине уже захватили © midgard-edem.org

«Мы наблюдаем драму разрушения. Даже хуже, саморазрушения… Украина избрала регресс. Иначе говоря, упрощение всех производств, упрощение господствующего типа личности, упрощение организации общежития, упрощение базовых смыслов бытия. Нечто превращается в ничто. Примы в приматов. Космос в осмос. Не конфликт изнутри выгорает, а страна. Этот процесс может быть растянут во времени», — сообщил политолог.

Выдрин считает, что для Украины минимален фактор внешнего влияния и российского, и мирового. Существует выбор своей судьбы элитой страны и, «чего уж лукавить, значительной части населения».

Политолог также приводит в пример противоположный процесс, который на данный момент на Украине не происходит.

«Человеческий прогресс — это неуклонное усложнение производства. Внешне это проявляется в создании всё более сложных механизмов, приборов, устройств, гаджетов и пр. Но важнее внутренний процесс, усложнение самого человека: его чувств, интеллекта, навыков, моторики, мотивов, квалификации, эрудиции, социальной организации», — добавил он.