Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян в скором времени направит в суд иск против газеты «Айкакан жаманак», принадлежащей жене премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анне Акопян. Об этом 5 февраля со ссылкой на адвоката Ванецяна сообщил Sputnik Армения

Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности и отправил его поднимать армянский футбол © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк требование написать опровержение публикации от 12 января 2020 года под названием «Честь имею или не имею чести? Мишик, Артур, Арик». Как полагает защита Ванецяна, в ней содержится «клевета и ложная абсурдная информация».

Во вторник, 4 февраля, адвокаты получили ответ от главного редактора газеты, в котором он отметил, что в требовании не указано, какие именно слова являются ложью и клеветой.

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Иск в суд, по словам адвоката Ванецяна Лусине Саакян, будет направлен в ближайшее время. Пока что защита требует лишь опровержения, будут ли другие требования — неизвестно.

В статье «Честь имею или не имею чести? Мишик, Артур, Арик» экс-главу СНБ Артура Ванецяна обвинили в организации кампании против семьи премьер-министра. По версии издания, Ванецян «завербовал» главного редактора одного из армянских изданий, которое распространяло ложную информацию об Анне Акопян и старшей дочери премьера Мариам Пашинян.