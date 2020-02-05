«По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил $858 (58,8 тысяч рублей по актуальному тогда курсу. — Ред.) за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%», — говорится в сообщении.
В связи с этим старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции «Института аграрной экономики» Богдан Духницкий обратил внимание на закон Энгеля, согласно которому чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты, и, соответственно, наоборот.
Возглавляют рейтинг США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов.
В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее — траты на питание доходят до 15%, а в Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии, Израиле, Уругвае, Кувейте, Китае, Турции и ряде других стран — 16-25%.
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В Белоруссии, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.
Украина же занимает 93-е место, опережая Уганду, где доля расходов на питание — 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59%), которая занимает последнее место в списке.
«Таким образом, реальные доходы для большинства населения Украины заставляют тратить почти все средства на самые необходимые товары и услуги, прежде всего на продукты питания, и не позволяют делать сбережения», — отметил Духницкий.
По данным Госстата Украины, в первой половине 2019 года украинцы тратили на продукты питания 46,2%, а на здравоохранение — 4,1% доходов.