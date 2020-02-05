По информации российского посольства в Японии, на борту лайнера находятся двое граждан России.
Первым заболевшим оказался 80-летний пассажир из Гонконга. Его тест на коронавирус оказался положительным.
Подробнее о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру
Затем протестировали 273 пассажира, с которыми он контактировал. Вирус нашли у десятерых человек в возрасте от 50 до 80 лет. Врачи уверяют, что серьезных симптомов у них нет.
Всего на лайнере путешествуют 3,7 тысячи туристов. Они граждане 52 государств.
По данным ВОЗ на 5 февраля, эпидемия поразила более 20 тысяч человек, в том числе 159 случаев зафиксировали за пределами Китая. Количество погибших оценивается в 492 человека.