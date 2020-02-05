Власти Японии в портовом городе Иокогама поместили на карантин круизный лайнер Diamond Princess, у 10 пассажиров которого выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 5 февраля сообщает The Japan Times со ссылкой на министра здравоохранения Японии Кацунобу Като

По информации российского посольства в Японии, на борту лайнера находятся двое граждан России.

Первым заболевшим оказался 80-летний пассажир из Гонконга. Его тест на коронавирус оказался положительным.

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Всего на лайнере путешествуют 3,7 тысячи туристов. Они граждане 52 государств.

По данным ВОЗ на 5 февраля, эпидемия поразила более 20 тысяч человек, в том числе 159 случаев зафиксировали за пределами Китая. Количество погибших оценивается в 492 человека.