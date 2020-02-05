Украина и Чехия договорились активизировать сотрудничество в рамках «Вышеградской четверки» и «Восточного партнерства». Об этом 5 февраля сообщает МИД Украины в Facebook

Отмечается, что в Чехию накануне прибыл глава МИД Украины Вадим Пристайко, который встретился со своим коллегой Томашем Петршичеком, премьер-министром Андреем Бабишем, а также представителями парламента и правительства.

«Стороны договорились активизировать региональное сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» и «Вышеградской четверки», в которой Чехия председательствует до июня 2020 года», — говорится в сообщении.

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Пристайко поблагодарил партнеров за предоставление финансовой помощи, поддержку реформ на Украине и решение о принятии на лечение раненых украинских военнослужащих.

Стороны также подписали Договор о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Институтом исследований тоталитарных режимов, а также Архивом дел госбезопасности Чешской Республики.

Кроме того, Пристайко провел встречу с представителями ведущих чешских компаний, которых призвал активнее выходить на украинский рынок и инвестировать в украинскую экономику.