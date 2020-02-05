Отмечается, что в Чехию накануне прибыл глава МИД Украины Вадим Пристайко, который встретился со своим коллегой Томашем Петршичеком, премьер-министром Андреем Бабишем, а также представителями парламента и правительства.
«Стороны договорились активизировать региональное сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» и «Вышеградской четверки», в которой Чехия председательствует до июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Петршичек заверил Пристайко в неизменной поддержке Чехией суверенитета, территориальной целостности Украины и ее курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Пристайко поблагодарил партнеров за предоставление финансовой помощи, поддержку реформ на Украине и решение о принятии на лечение раненых украинских военнослужащих.
Стороны также подписали Договор о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Институтом исследований тоталитарных режимов, а также Архивом дел госбезопасности Чешской Республики.
Кроме того, Пристайко провел встречу с представителями ведущих чешских компаний, которых призвал активнее выходить на украинский рынок и инвестировать в украинскую экономику.