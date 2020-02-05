Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в появлении мема с канадским актером Киану Ривзом на страницах учебника истории виноват издатель. Она написала об этом на своей странице в Facebook 4 февраля

Автор объяснил, как в учебник истории для украинских школ попал Киану Ривз © Киану Ривзом.

Хотя в учебнике и указано, что он рекомендован Министерством образования и науки Украины, Новосад обвинила в ляпе издателей.

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстки учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логический и способствует лучшему обучению», — написала она.

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По словам главы Минобразования, в ведомстве уже придумали способ решения этой проблемы, а именно — «жесткая» реорганизация Института модернизации содержания образования (ИМСО), который проводит последние экспертизы учебников, и создание Украинского института развития образования, который должен будет пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

Стоит отметить, что ранее автор пособия с Киану Ривзом Игорь Щупак сказал, что нарочно оставил мем в учебнике, чтобы привлечь внимание украинских школьников к предмету.