В понедельник, 3 февраля, движение по автомагистрали из-за снегопада было ограничено для большегрузных автомобилей.
«После очистительных работ проезд на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) восстановлен и для автотранспорта с прицепами и полуприцепами. В настоящее время движение на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно для всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.
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При этом отмечается, что на данном участке движение автомобилей должно осуществляться без остановок и только через лавинозащитные тоннели. Автотранспорт, вместимостью более 30 мест, а также машины с прицепами и полуприцепами должны двигаться по туннелям односторонне.
За передвижением в таком режиме будут следить правоохранители.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию, Грузию и Армению.