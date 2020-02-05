Движение по международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в Россию, открыто после снегопада. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии

В понедельник, 3 февраля, движение по автомагистрали из-за снегопада было ограничено для большегрузных автомобилей.

«После очистительных работ проезд на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) восстановлен и для автотранспорта с прицепами и полуприцепами. В настоящее время движение на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно для всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.

Подробнее о российско-грузинских отношениях читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом отмечается, что на данном участке движение автомобилей должно осуществляться без остановок и только через лавинозащитные тоннели. Автотранспорт, вместимостью более 30 мест, а также машины с прицепами и полуприцепами должны двигаться по туннелям односторонне.

За передвижением в таком режиме будут следить правоохранители.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию, Грузию и Армению.