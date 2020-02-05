«Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад», — написал он.

Чиновника украинского Кабмина поймали на взятке в $80 тысяч
Чиновника украинского Кабмина поймали на взятке в $80 тысяч
© РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк
Также Гончарук отметил, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.