Премьер-министр Украины Алексей Гончарук согласился с президентом Владимиром Зеленским, что топ-чиновники должны получать ограниченные премии. Об этом 5 февраля заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram
«Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад», — написал он.
Также Гончарук отметил, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.
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