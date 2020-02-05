Премьер-министр Украины Алексей Гончарук согласился с президентом Владимиром Зеленским, что топ-чиновники должны получать ограниченные премии. Об этом 5 февраля заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram

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