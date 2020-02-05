Министерство обороны Украины направило разъяснительные письма председателям призывных комиссий в регионах с рекомендациями, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам. Об этом 5 февраля сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на странице в Facebook

По его словам, забирать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциальных призывников можно только с их письменного согласия.

«Если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и другие военные формирования. Это будет происходить исключительно по их письменному согласию. На время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций», — заявил он.

СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ безотлагательно уточнить объемы призыва резервистов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Согласно указу, на срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.