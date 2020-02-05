Офис генерального прокурора Украины вызвал на четверг депутата Рады от «Европейской солидарности» Софию Федину для вручения письменного уведомления о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 5 февраля сообщается на сайте ведомства

«По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины, на 6 февраля 2020 вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия — вручение письменного уведомления о подозрении», — говорится в сообщении. По пути Порошенко: почему падает доверие к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина считается надлежащим образом уведомленной. Кроме того, чтобы предотвратить спекуляции, ведомство решило опубликовать повестку на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.