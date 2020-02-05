«По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины, на 6 февраля 2020 вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия — вручение письменного уведомления о подозрении», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.
В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина считается надлежащим образом уведомленной.
Кроме того, чтобы предотвратить спекуляции, ведомство решило опубликовать повестку на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.