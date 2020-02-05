Слова главы Госдепа США Майка Помпео про Крым, несомненно, шокировали Киев, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Также он поделился своим видением ситуации с полуостровом. Об этом он сообщил РИА Новости в среду, 5 февраля

Украинское издание «Новое время» со ссылкой на свой источник сообщило, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины, уточнив, что мировые игроки это понимают. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

«В словах Помпео нет сенсаций. Руководитель внешнеполитического ведомства США, возможно, с досадой, но искренне озвучил то, о чем думают во всем западном мире. Наверняка, он подумал о том, что пусть лучше сейчас Украина узнает правду, чем будет еще годами пить сладкий мед политической лжи и несбывшихся надежд», — сказал Бальбек.

Погребинский объяснил, что на самом деле хотел сказать Помпео насчет Крыма и Украины © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Да — поддержка будет, но, как говорится, без души. Крым не просто отошел от берегов Украины, он просто отчалил и убыл за горизонт. И никакие попытки швартовых команд притянуть обратно к украинскому причалу уже успеха не дадут», — добавил он.