Пранкеры позвонили Фениксу от имени экоактивистки Греты Тунберг. Они попросили его присоединиться к несуществующей акции «Звезды спасут землю».
Больше новостей о проделках российских пранкеров читайте в Telegram-канале Украина.ру.
Актер согласился поучаствовать в акции вместе со своей девушкой, но понял, что разговор странный, после того как «Грета» попросила роль в продолжении «Джокера» и начала просить его смеяться, как его киногерой.
Хоакин Феникс похвалил ребят за классный розыгрыш и заявил, что это «было великолепно».