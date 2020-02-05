Российские пранкеры, известные под прозвищами Лексус и Вован, разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме «Джокер». Аудиозапись их разговора они опубликовали на днях на своем YouTube-канале

Пранкеры разыграли губернатора Аляски, предупредив его о российской угрозе © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

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Актер согласился поучаствовать в акции вместе со своей девушкой, но понял, что разговор странный, после того как «Грета» попросила роль в продолжении «Джокера» и начала просить его смеяться, как его киногерой.

Хоакин Феникс похвалил ребят за классный розыгрыш и заявил, что это «было великолепно».