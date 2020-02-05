Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт. Его процитировала пресс-служба главы государства 4 февраля

Денег нет, но вы держитесь. Украинские шахтеры объявили голодовку © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Михаил Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам на сегодняшний день составляет около $48 миллионов (3 миллиардов рублей).

«Ситуацию с задолженностями [шахтерам] нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт», — заявил Зеленский.

Подробнее о протестах шахтеров на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. В конце 2019 года Кабмин направил на покрытие задолженности $13,7 миллионов (868,3 миллиона рублей), которые начали поступать на счета горняков.