«Там идут те же тлетворные процессы. Мы видим, что и Великая Отечественная война уже "не наша", и Бессмертный полк мешает, и георгиевская ленточка не соответствует белорусской идеологии», — указал эксперт.
Больше комментариев от Богдана Безпалько читайте в Telegram-канале Украина.ру.
По его словам, в республике идут процессы белорусизации и латинизации, искажается история, преследуются по надуманным поводам пророссийские публицисты, а начальник Генштаба Олег Белоконев даже анонсирует совместные учения с НАТО, несмотря на союзный статус и членство в ОДКБ.
Для России, как центра Русского мира, ценность должны составлять русские люди, а также представители других коренных народов страны, вне зависимости от того, где они живут — в РФ или за рубежом, подытожил Безпалько.