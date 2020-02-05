Сейчас Белоруссия без всяких Майданов превращается во второй извод Украины, с той лишь разницей, что главными бенефициарами и националистами там выступают не оппозиционеры, а президент, его государственный аппарат и класс новой местечковой «шляхты». Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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По его словам, в республике идут процессы белорусизации и латинизации, искажается история, преследуются по надуманным поводам пророссийские публицисты, а начальник Генштаба Олег Белоконев даже анонсирует совместные учения с НАТО, несмотря на союзный статус и членство в ОДКБ.

Для России, как центра Русского мира, ценность должны составлять русские люди, а также представители других коренных народов страны, вне зависимости от того, где они живут — в РФ или за рубежом, подытожил Безпалько.