Россия в принципе не могла осуществить идейную агрессию в отношении Украины, поскольку у нее нет и не было четкой стратегии и долгосрочного целеполагания в отношении нее и всего постсоветского пространства. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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Борьба с враждебной идеологией, подчеркнул политолог, возможна лишь при наличии собственной идеологии, а не некоего абстрактного отрицания: да, фашизм — это плохо, бандеровский национализм — тоже, но на одном лишь антифашизме государство строить невозможно.

«Нужно понимать, куда мы идем, не против чего, а за что мы боремся и умираем. Идеология — это "за", а не "против". Отрицание украинского национализма — это еще не идеология, это лишь негативная реакция», — пояснил Безпалько.

Естественной и вполне органичной для миллионов граждан России, Украины и Белоруссии является общерусская идеология, предполагающая движение к нашему культурному, политическому и государственному единству, добавил политолог.

В этом и заключается идея русской ирреденты, то есть центростремительного движения к сердцу общеславянского мира в Москве, заключил собеседник издания.