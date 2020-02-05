По его мнению, Россия реагировала на масштабные вызовы не идейно, а экономически — например, выделив Украине кредитную линию в 15 млрд долларов, хотя стратегия предполагает наличие идеологии в виде набора неких базовых ценностей и вытекающих из них целей и задач.
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Борьба с враждебной идеологией, подчеркнул политолог, возможна лишь при наличии собственной идеологии, а не некоего абстрактного отрицания: да, фашизм — это плохо, бандеровский национализм — тоже, но на одном лишь антифашизме государство строить невозможно.
«Нужно понимать, куда мы идем, не против чего, а за что мы боремся и умираем. Идеология — это "за", а не "против". Отрицание украинского национализма — это еще не идеология, это лишь негативная реакция», — пояснил Безпалько.
Естественной и вполне органичной для миллионов граждан России, Украины и Белоруссии является общерусская идеология, предполагающая движение к нашему культурному, политическому и государственному единству, добавил политолог.
В этом и заключается идея русской ирреденты, то есть центростремительного движения к сердцу общеславянского мира в Москве, заключил собеседник издания.